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Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 9
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 10
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 11
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 12
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 13
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 14
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 15
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 16
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 17
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 18
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 19
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 20
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 21
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 22
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 23
Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 9
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 10
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 11
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 12
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 13
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 14
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 15
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 16
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 17
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 18
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 19
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 20
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 21
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 22
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 23
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
130
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.33х0.1
Вес, кг.
1.62

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad

Пластиковая лопата Palisad LUXE 615015, 500 х 325 х 1300 мм, с металлопластиковым черенком, используется для уборки снега. Изготовлена из морозостойких материалов и рассчитана на эксплуатацию при температуре до -50 градусов. Инструмент весит всего 1,68 кг, поэтому им могут работать любые пользователи. Лопата пригодится для расчистки дорожек, тротуаров, площадок, подъездных путей к дому или гаражу.

Преимущества

  • Ковш изготовлен из полипропилена, а черенок из металлопластика, поэтому они невосприимчивы к коррозии.
  • Ребра жесткости обеспечивают устойчивость лопаты к повышенным нагрузкам.
  • Глубокий ковш способен захватывать и удерживать большое количество снега, что повышает эффективность работы.
  • Благодаря стальной окантовке кромки ковша лопата легко справляется с плотным снегом и настом.
  • Дополнительная обрезиненная рукоятка обеспечивает комфорт при длительной работе.



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Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
130
Страна производитель
Россия
Описание

Пластиковая лопата Palisad LUXE 615015, 500 х 325 х 1300 мм, с металлопластиковым черенком, используется для уборки снега. Изготовлена из морозостойких материалов и рассчитана на эксплуатацию при температуре до -50 градусов. Инструмент весит всего 1,68 кг, поэтому им могут работать любые пользователи. Лопата пригодится для расчистки дорожек, тротуаров, площадок, подъездных путей к дому или гаражу.

Преимущества

  • Ковш изготовлен из полипропилена, а черенок из металлопластика, поэтому они невосприимчивы к коррозии.
  • Ребра жесткости обеспечивают устойчивость лопаты к повышенным нагрузкам.
  • Глубокий ковш способен захватывать и удерживать большое количество снега, что повышает эффективность работы.
  • Благодаря стальной окантовке кромки ковша лопата легко справляется с плотным снегом и настом.
  • Дополнительная обрезиненная рукоятка обеспечивает комфорт при длительной работе.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 500х325х1300 мм, металлопластиковый черенок, LUXE Palisad - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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