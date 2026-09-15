Top.Mail.Ru
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 1
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 2
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 3
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 4
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 5
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 6
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 7
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 8
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 9
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 10
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 11
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 12
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 13
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 14
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 15
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 16
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 17
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 18
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 1
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 2
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 3
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 4
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 5
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 6
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 7
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 8
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 9
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 10
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 11
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 12
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 13
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 14
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 15
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 16
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 17
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 18
  • Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681201
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655)
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
465
Общая длина, см
139
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.39х0.47х0.15
Вес, кг.
1.65

Описание товара Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655)

Лопата незаменима при осуществлении снегоуборочных работ. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортное удержание лопаты и сохраняет естественное положение кисти при работе. Рабочая часть выполнена из морозостойкого пластика и способна выдерживать низкие температуры воздуха. Лопата имеет повышенный запас прочности за счет ребер жесткости.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
465
Общая длина, см
139
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата незаменима при осуществлении снегоуборочных работ. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортное удержание лопаты и сохраняет естественное положение кисти при работе. Рабочая часть выполнена из морозостойкого пластика и способна выдерживать низкие температуры воздуха. Лопата имеет повышенный запас прочности за счет ребер жесткости.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега поликарбонат, 465х410х1390 мм, стальной черенок, усиленная Сибртех (61655) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...