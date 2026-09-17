Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 742675
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.46х0.22х0.07
Вес, кг.
1.8
Описание товара Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно
Лопаты ЗУБР с фибергаласовым черенком - надежный инструмент для выполнения большого спектра работ. Фибергласовый черенок - легкий и прочный. Лопата подходит, как для перекопки твердых почв, так и для перерезания небольших корней. Также, совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Лопаты ЗУБР с фибергаласовым черенком - надежный инструмент для выполнения большого спектра работ. Фибергласовый черенок - легкий и прочный. Лопата подходит, как для перекопки твердых почв, так и для перерезания небольших корней. Также, совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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