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Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно

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Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 1
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 2
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 3
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 4
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 5
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 6
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 7
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 1
  • Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 2
  • Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 3
  • Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 4
  • Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 5
  • Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 6
  • Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 7
  • Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.46х0.22х0.07
Вес, кг.
1.8

Описание товара Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно

Лопаты ЗУБР с фибергаласовым черенком - надежный инструмент для выполнения большого спектра работ. Фибергласовый черенок - легкий и прочный. Лопата подходит, как для перекопки твердых почв, так и для перерезания небольших корней. Также, совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей

Отзывы о товаре Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
215
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Описание
Лопаты ЗУБР с фибергаласовым черенком - надежный инструмент для выполнения большого спектра работ. Фибергласовый черенок - легкий и прочный. Лопата подходит, как для перекопки твердых почв, так и для перерезания небольших корней. Также, совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совковая лопата ЗУБР СТАРАТЕЛЬ 39549_z02, 150 см, фиберглассовый черенок, закаленное полотно - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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