Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
В наличии
Код товара: 514424
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.45х0.21х0.05
Вес, кг.
2
Описание товара Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02
Штыковая прямоугольная лопата Зубр ФАВОРИТ деревянный черенок, Профессионал 4-39511_z02 представляет собой универсальную модель для широкого фронта работ. Инструмент имеет твердое закаленное полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Специальное покрытие надежно защищает рабочую часть от коррозии.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Штыковая прямоугольная лопата Зубр ФАВОРИТ деревянный черенок, Профессионал 4-39511_z02 представляет собой универсальную модель для широкого фронта работ. Инструмент имеет твердое закаленное полотно из высокопрочной инструментальной стали. Это обеспечивает продолжительный срок службы. Специальное покрытие надежно защищает рабочую часть от коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Лопата "ФАВОРИТ" штыковая, деревянный черенок, ЗУБР Профессионал 4-39501_z02 - купить по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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