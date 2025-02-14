Движок для уборки снега Сибин 421859
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%2 540 руб. 2 590 руб.
В наличии
Код товара: 349529
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2 540 руб. -2%
2 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
750
Общая длина, мм
112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.12х0.75х0.1
Вес, кг.
3.15
Описание товара Движок для уборки снега Сибин 421859
Снеговой алюминиевый движок СИБИН 750мм 421859 упрощает очистку большой территории от снега. Инструмент можно использовать для стоянок, придомовых участков.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
алюминий
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
750
Общая длина, мм
112
Страна производитель
Россия
Снеговой алюминиевый движок СИБИН 750мм 421859 упрощает очистку большой территории от снега. Инструмент можно использовать для стоянок, придомовых участков.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Достоинства:
Комментарий:
Идея скрепера то что надо, но качество изготовления так себе. Ручка-дуга кривовато загнута, одно отверстие из 4-х просверлено не по центру трубки, но в работе со снегом изделие то-что надо. Легкий скрерпер, и стальной нож (полоса). Можно покупать.
Движок для уборки снега Сибин 421859 - этот товар вы можете купить по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Движок для уборки снега Сибин 421859
Достоинства:
Комментарий:
Идея скрепера то что надо, но качество изготовления так себе. Ручка-дуга кривовато загнута, одно отверстие из 4-х просверлено не по центру трубки, но в работе со снегом изделие то-что надо. Легкий скрерпер, и стальной нож (полоса). Можно покупать.