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Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61678) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61678)

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 9
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 10
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 11
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 12
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 13
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 14
Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 9
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 10
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 11
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 12
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 13
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 14
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61678)
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
450
Общая длина, см
135
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.36х0.45х0.1
Вес, кг.
1.7

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61678)

Лопата Palisad LUXE 61678 длиной 1355 мм, с ковшом из полипропилена размером 450 х 450 мм и алюминиевым черенком предназначена для уборки снега С ее помощью можно быстро очистить дорожку на дачном участке, тротуар, парковку, освободить от снежных заносов пространство перед подъездом и гаражом. Глубокий ковш с увеличенными бортами значительно повышает эффективность работы.



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Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61678)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
450
Общая длина, см
135
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата Palisad LUXE 61678 длиной 1355 мм, с ковшом из полипропилена размером 450 х 450 мм и алюминиевым черенком предназначена для уборки снега С ее помощью можно быстро очистить дорожку на дачном участке, тротуар, парковку, освободить от снежных заносов пространство перед подъездом и гаражом. Глубокий ковш с увеличенными бортами значительно повышает эффективность работы.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 450х450х1355 мм, алюминиевый черенок, LUXE Palisad (61678) - по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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