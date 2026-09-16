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Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717899
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
540
Общая длина, см
535
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.49х0.55х0.1
Вес, кг.
1.6

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad

Полипропиленовая лопата 540 х 340 мм с черенком СИБРТЕХ PROFI Россия 61493 способна работать при температуре до -50 градусов. Это существенно расширяет географию применения. Черенок покрыт эмалью, которая исключает контакт с воздухом и обеспечивает надежную защиту от коррозии.



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Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
540
Общая длина, см
535
Страна производитель
Россия
Описание
Полипропиленовая лопата 540 х 340 мм с черенком СИБРТЕХ PROFI Россия 61493 способна работать при температуре до -50 градусов. Это существенно расширяет географию применения. Черенок покрыт эмалью, которая исключает контакт с воздухом и обеспечивает надежную защиту от коррозии.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 535х375х1400 мм, стальной черенок, BASE// Palisad - этот товар вы можете купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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