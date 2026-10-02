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Лопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443

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Лопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.5х0.21х0.1
Вес, кг.
1.6

Описание товара Лопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443

Штыковая лопата из нержавеющей стали, деревянный черенок ЗУБР Мастер-НС 39443 - это универсальный и простой инструмент для широкого фронта работ. Прекрасно подходит для перерезания небольших корней и перекопки твердых почв. Черенок изготовлен из берёзы.

Отзывы о товаре Лопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
210
Общая длина, см
150
Страна производитель
Россия
Описание
Штыковая лопата из нержавеющей стали, деревянный черенок ЗУБР Мастер-НС 39443 - это универсальный и простой инструмент для широкого фронта работ. Прекрасно подходит для перерезания небольших корней и перекопки твердых почв. Черенок изготовлен из берёзы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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