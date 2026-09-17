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Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер

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Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 1
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 2
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 3
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 4
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 5
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 6
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 7
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 8
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 9
Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 1
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 2
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 3
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 4
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 5
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 6
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 7
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 8
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 9
  • Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер
1 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.17х0.04
Вес, г.
840

Описание товара Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер

Идеальный инструмент для садовода-огородника, который ценит удобство, эффективность и долговечность. Вес в 2-3 раза легче стандартной стальной лопаты благодаря легкому алюминиевому черенку и уменьшенному полотну из нержавеющей стали Высокая маневренность и удобство в ограниченном пространстве позволяет работать между кустами, на клумбах, в парниках не повреждая соседние растения. Заточенная кромка с минимальным усилием врезается в землю, не рвет и не мнет корни растений, а аккуратно их перерезает. Это особенно важно при работе с дерном и пересадке растений. Гладкая поверхность полотна из нержавеющей стали снижает вероятность налипания грунта. Специальная эргономичная рукоятка идеально лежит в руке, не скользит и поглощает вибрации. Меньший объем грунта: За один раз вы поднимаете меньше земли, что значительно снижает нагрузку на спину и суставы, особенно при длительной работе. Идеально подходит для женщин и людей старшего возраста. Основное назначение: Применяется для выполнения садово-огородных работ в грунтах средней и малой тяжести

Отзывы о товаре Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальный инструмент для садовода-огородника, который ценит удобство, эффективность и долговечность. Вес в 2-3 раза легче стандартной стальной лопаты благодаря легкому алюминиевому черенку и уменьшенному полотну из нержавеющей стали Высокая маневренность и удобство в ограниченном пространстве позволяет работать между кустами, на клумбах, в парниках не повреждая соседние растения. Заточенная кромка с минимальным усилием врезается в землю, не рвет и не мнет корни растений, а аккуратно их перерезает. Это особенно важно при работе с дерном и пересадке растений. Гладкая поверхность полотна из нержавеющей стали снижает вероятность налипания грунта. Специальная эргономичная рукоятка идеально лежит в руке, не скользит и поглощает вибрации. Меньший объем грунта: За один раз вы поднимаете меньше земли, что значительно снижает нагрузку на спину и суставы, особенно при длительной работе. Идеально подходит для женщин и людей старшего возраста. Основное назначение: Применяется для выполнения садово-огородных работ в грунтах средней и малой тяжести
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер - по цене 1200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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