Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE
Штыковая лопата американского типа Palisad LUXE 61377 размером 215 х 285 х 1500 мм, с деревянным лакированным черенком, используется для земляных работ. Позволяет перекапывать почву, выкапывать ямы, успешно справляется даже с плотным грунтом. Длина инструмента составляет 1500 мм, что позволяет избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник. Лопата пригодится для проведения работ на загородном участке.
Преимущества
- Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — рабочая часть покрыта порошковой краской для предотвращения образования коррозии, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
- Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
- Малый вес 1,75 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Штыковая лопата американского типа Palisad LUXE 61377 размером 215 х 285 х 1500 мм, с деревянным лакированным черенком, используется для земляных работ. Позволяет перекапывать почву, выкапывать ямы, успешно справляется даже с плотным грунтом. Длина инструмента составляет 1500 мм, что позволяет избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник. Лопата пригодится для проведения работ на загородном участке.
Преимущества
- Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
- Защита от разрушения — рабочая часть покрыта порошковой краской для предотвращения образования коррозии, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
- Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват.
- Малый вес 1,75 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата штыковая амер. типа PALISAD 61377, 215х285х1500 мм, деревянный лакированный черенок, LUXE