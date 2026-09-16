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Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 9
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 10
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 11
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 12
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 9
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 10
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 11
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 12
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717897
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина, мм
270
Общая длина, мм
960
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
77х28х13
Вес, г.
765

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad

Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопата
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Телескопическая ручка
да
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина, мм
270
Общая длина, мм
960
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 270х310х760-960 мм, телескопический черенок, LUXE// Palisad - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 880 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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