Top.Mail.Ru
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лопата универсальная Зубр Мастер 39570

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 1
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 2
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 3
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 4
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 5
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 6
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 7
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 8
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 9
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 1
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 2
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 3
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 4
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 5
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 6
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 7
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 8
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 9
  • Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата универсальная Зубр Мастер 39570
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
142
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.43х0.21х0.1
Вес, кг.
1.42

Описание товара Лопата универсальная Зубр Мастер 39570

Штыковая лопата МАСТЕР ЛКО, деревянный черенок, ЗУБР 39570 - это универсальный инструмент, предназначенный для широкого фронта работ. Данная модель подходит для перекопки твердых почв, перерезания небольших корней, а также может применяться на стройке и при ремонте.

Отзывы о товаре Лопата универсальная Зубр Мастер 39570




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
142
Страна производитель
Китай
Описание
Штыковая лопата МАСТЕР ЛКО, деревянный черенок, ЗУБР 39570 - это универсальный инструмент, предназначенный для широкого фронта работ. Данная модель подходит для перекопки твердых почв, перерезания небольших корней, а также может применяться на стройке и при ремонте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата универсальная Зубр Мастер 39570 – стоимость товара 840 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...