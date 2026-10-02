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Лопата саперная складная Grinda 39470_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата саперная складная Grinda 39470_z01

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Лопата саперная складная Grinda 39470_z01 - фото 1
Лопата саперная складная Grinda 39470_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата саперная складная Grinda 39470_z01 - фото 1
  • Лопата саперная складная Grinda 39470_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266087
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата саперная складная Grinda 39470_z01
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Лопата саперная складная Grinda 39470_z01

Складная саперная лопата GRINDA 39470_z01 используется в походных условиях, а также является прекрасным помощником для автомобилистов. Инструмент прослужит долгие годы без поломок, так как полностью выполнен из прочных и качественных материалов. Складная конструкция значительно облегчает процесс хранения и транспортировки лопаты. Изделие удобно в использовании за счет специальной формы рукояти.

Отзывы о товаре Лопата саперная складная Grinda 39470_z01




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
160
Общая длина, см
57
Страна производитель
Китай
Описание
Складная саперная лопата GRINDA 39470_z01 используется в походных условиях, а также является прекрасным помощником для автомобилистов. Инструмент прослужит долгие годы без поломок, так как полностью выполнен из прочных и качественных материалов. Складная конструкция значительно облегчает процесс хранения и транспортировки лопаты. Изделие удобно в использовании за счет специальной формы рукояти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата саперная складная Grinda 39470_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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