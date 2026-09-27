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Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок

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Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 1
Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 2
Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 3
Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 4
Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 5
Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 6
Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 1
  • Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 2
  • Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 3
  • Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 4
  • Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 5
  • Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 6
  • Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745370
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х16х6
Вес, г.
770

Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок

Лопата штыковая Palisad 61385 длиной 720 мм, с полотном размером 150 х 205 мм и деревянным лакированным черенком, предназначена для перекапывания грунта и выкапывания ям. Заостренное полотно легко врезается в почву, что облегчает выполнение работ.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — рабочая часть покрыта антикоррозионной порошковой краской, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
  • Комфортная работа — деревянный черенок с дополнительной рукояткой обеспечивает надежный хват двумя руками.
  • Малый вес 0,8 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Лопата штыковая PALISAD 61385, 150х205х720 мм, деревянный лакированный черенок




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
72
Страна производитель
Китай
Описание

Лопата штыковая Palisad 61385 длиной 720 мм, с полотном размером 150 х 205 мм и деревянным лакированным черенком, предназначена для перекапывания грунта и выкапывания ям. Заостренное полотно легко врезается в почву, что облегчает выполнение работ.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали.
  • Защита от разрушения — рабочая часть покрыта антикоррозионной порошковой краской, лакированный черенок устойчив к рассыханию и разбуханию.
  • Комфортная работа — деревянный черенок с дополнительной рукояткой обеспечивает надежный хват двумя руками.
  • Малый вес 0,8 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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