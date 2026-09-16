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Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех

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Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 1
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 2
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 3
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 4
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 5
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 6
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 7
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 8
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 9
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 10
Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 1
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 2
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 3
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 4
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 5
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 6
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 7
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 8
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 9
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 10
  • Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
420
Общая длина, см
137
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.37х0.42х0.1
Вес, кг.
1.82

Описание товара Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех

Стальная оцинкованная лопата Сибртех 61680 размером 420 х 370 х 1370 мм, с деревянным черенком, используется для уборки снега. Также ее можно применять для погрузки легких сыпучих материалов. Лопатой легко расчистить дорожки на даче или подъезд к гаражу. Стальная пластина на полотне позволяет эффективно счищать слежавшийся снег с твердых поверхностей. Комфортное использование и снижение нагрузки на спину обеспечивает длина лопаты 1370 мм. Преимущества Высокие эксплуатационные характеристики — ковш выполнен из прочной среднеуглеродистой стали, лопата подходит для эксплуатации при сильных морозах до -60 С. Устойчивость к высоким нагрузкам — ребра на ковше повышают его жесткость, полотно крепится к тулейке на саморезы для повышения надежности всей конструкции. Защита от разрушения — оцинкованный ковш не подвержен образованию коррозии. Комфортная эксплуатация — деревянный черенок не доставляет дискомфорта рукам при выполнении работ на морозе, а легкий вес лопаты 1,43 кг позволяет работать без усталости.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Ширина рабочей части, мм
420
Общая длина, см
137
Страна производитель
Россия
Описание
Стальная оцинкованная лопата Сибртех 61680 размером 420 х 370 х 1370 мм, с деревянным черенком, используется для уборки снега. Также ее можно применять для погрузки легких сыпучих материалов. Лопатой легко расчистить дорожки на даче или подъезд к гаражу. Стальная пластина на полотне позволяет эффективно счищать слежавшийся снег с твердых поверхностей. Комфортное использование и снижение нагрузки на спину обеспечивает длина лопаты 1370 мм. Преимущества Высокие эксплуатационные характеристики — ковш выполнен из прочной среднеуглеродистой стали, лопата подходит для эксплуатации при сильных морозах до -60 С. Устойчивость к высоким нагрузкам — ребра на ковше повышают его жесткость, полотно крепится к тулейке на саморезы для повышения надежности всей конструкции. Защита от разрушения — оцинкованный ковш не подвержен образованию коррозии. Комфортная эксплуатация — деревянный черенок не доставляет дискомфорта рукам при выполнении работ на морозе, а легкий вес лопаты 1,43 кг позволяет работать без усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега стальная оцинкованная,420х370х1370 мм, деревянный черенок, Россия// Сибртех - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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