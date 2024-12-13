Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%1 840 руб. 2 230 руб.
В наличии
Код товара: 349523
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 840 руб. -17%
2 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
338
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.47х0.55х0.09
Вес, кг.
1.7
Описание товара Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01
Снеговая лопата ЗУБР Арктика 550 мм 39918_z01 используется для очистки тропинок или аллей, пригаражных территорий от снега. Ковш выполнен из ударопрочного пластика с алюминиевым кантом. Стальной черенок имеет V-образную рукоятку, для более комфортного использования инструмента.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
пластик
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
338
Общая длина, см
144
Страна производитель
Россия
Снеговая лопата ЗУБР Арктика 550 мм 39918_z01 используется для очистки тропинок или аллей, пригаражных территорий от снега. Ковш выполнен из ударопрочного пластика с алюминиевым кантом. Стальной черенок имеет V-образную рукоятку, для более комфортного использования инструмента.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная, сперва в гараж брал, теперь 2ю в дом взял
Достоинства:
Комментарий:
крепкая лопата. но на морозе ручка всё таки скользкая, не критично
Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега Зубр 39918_z01
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная, сперва в гараж брал, теперь 2ю в дом взял
Достоинства:
Комментарий:
крепкая лопата. но на морозе ручка всё таки скользкая, не критично