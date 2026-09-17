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Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит

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Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 1
Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 2
Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 3
Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 4
Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 5
Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 6
Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
титан
Рукоятка на черенке
да
  • Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 1
  • Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 2
  • Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 3
  • Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 4
  • Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 5
  • Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 6
  • Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит
3 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
титан
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
121
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.28х0.05
Вес, кг.
1.1

Описание товара Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит

Лопата садовая "Титан" применяется для обработки грунта на садово-огородных участках. Благодаря использованию современных материалов (полотно изготовлено из титана, черенок - из алюминия) изделие сочетает в себе малый вес и высокую прочность. Сильно увлажнённая почва меньше прилипает к титановой лопате, поэтому копать ей значительно легче. Для дополнительного удобства инструмент оснащён эргономичной пластиковой рукояткой, что позволяет снизить утомляемость при выполнении работ.Тип СадоваяРазмер , мм 280х190х1200Материал полотна ТитанТолщина полотна , мм 2Заточка ДаМатериал черенка АлюминийРукоятка на черенке ДаПреимуществаСильно увлажнённая почва меньше прилипает к титановой лопате, поэтому копать ей значительно легчеЗаострённое полотно легко проникает в грунт, снижая нагрузку на ногуПрочность и лёгкость алюминиевого черенка позволяет затрачивать значительно меньше усилий во время работы и увеличивает срок службы изделияЭргономичная пластиковая рукоятка обеспечивает удобный хват и уменьшает нагрузку на плечи



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Отзывы о товаре Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
титан
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
121
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата садовая "Титан" применяется для обработки грунта на садово-огородных участках. Благодаря использованию современных материалов (полотно изготовлено из титана, черенок - из алюминия) изделие сочетает в себе малый вес и высокую прочность. Сильно увлажнённая почва меньше прилипает к титановой лопате, поэтому копать ей значительно легче. Для дополнительного удобства инструмент оснащён эргономичной пластиковой рукояткой, что позволяет снизить утомляемость при выполнении работ.Тип СадоваяРазмер , мм 280х190х1200Материал полотна ТитанТолщина полотна , мм 2Заточка ДаМатериал черенка АлюминийРукоятка на черенке ДаПреимуществаСильно увлажнённая почва меньше прилипает к титановой лопате, поэтому копать ей значительно легчеЗаострённое полотно легко проникает в грунт, снижая нагрузку на ногуПрочность и лёгкость алюминиевого черенка позволяет затрачивать значительно меньше усилий во время работы и увеличивает срок службы изделияЭргономичная пластиковая рукоятка обеспечивает удобный хват и уменьшает нагрузку на плечи


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит – стоимость товара 3790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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