Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит
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Характеристики
Описание товара Штыковая лопата ЗУБР Титан 39418_z01, 120 см, алюминиевый изогнутый черенок, тип ЛКО, полотно из тит
Лопата садовая "Титан" применяется для обработки грунта на садово-огородных участках. Благодаря использованию современных материалов (полотно изготовлено из титана, черенок - из алюминия) изделие сочетает в себе малый вес и высокую прочность. Сильно увлажнённая почва меньше прилипает к титановой лопате, поэтому копать ей значительно легче. Для дополнительного удобства инструмент оснащён эргономичной пластиковой рукояткой, что позволяет снизить утомляемость при выполнении работ.Тип СадоваяРазмер , мм 280х190х1200Материал полотна ТитанТолщина полотна , мм 2Заточка ДаМатериал черенка АлюминийРукоятка на черенке ДаПреимуществаСильно увлажнённая почва меньше прилипает к титановой лопате, поэтому копать ей значительно легчеЗаострённое полотно легко проникает в грунт, снижая нагрузку на ногуПрочность и лёгкость алюминиевого черенка позволяет затрачивать значительно меньше усилий во время работы и увеличивает срок службы изделияЭргономичная пластиковая рукоятка обеспечивает удобный хват и уменьшает нагрузку на плечи
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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