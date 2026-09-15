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Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685)

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Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 1
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 2
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 3
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 4
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 5
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 6
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 7
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 8
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 9
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 10
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 11
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 12
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 13
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 14
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 15
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 16
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 17
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 18
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 19
Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 1
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 2
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 3
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 4
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 5
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 6
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 7
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 8
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 9
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 10
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 11
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 12
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 13
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 14
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 15
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 16
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 17
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 18
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 19
  • Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685)
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
540
Общая длина, см
142
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.42х0.4х0.1
Вес, кг.
2.12

Описание товара Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685)

Пластиковая лопата Palisad LUXE 615685, 540 х 375 х 1420 мм, со стальным черенком, используется для уборки снега. С ее помощью можно освободить от снежных заносов дорожки, тротуары, подъездные пути к дому или гаражу. Ковш изготовлен из полипропилена и выдерживает мороз до -50 градусов. Лопата весит всего 2,25 кг, поэтому работа с ней долго не вызывает усталости. Глубокий ковш с высокими бортиками позволяет захватывать много снега, сокращая время уборки. Инструмент пригодится для расчистки городских дворов, скверов, площадок перед гаражами, дачных участков.

Преимущества

  • К ковшу из полипропилена не прилипает снег, что упрощает работу.
  • Окантовка из оцинкованной стали защищает кромку ковша от износа и облегчает уборку слежавшегося снега и наста.
  • Ребра жесткости увеличивают прочность ковша на изгиб при захвате большого количества снега.
  • Стальной черенок с покрытием из порошковой эмали устойчив к коррозии и долговечен.
  • Накладка из ПВХ на черенке обеспечивает надежный хват.
  • Дополнительная обрезиненная рукоятка уменьшает усталость при длительной работе.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
540
Общая длина, см
142
Страна производитель
Россия
Описание

Пластиковая лопата Palisad LUXE 615685, 540 х 375 х 1420 мм, со стальным черенком, используется для уборки снега. С ее помощью можно освободить от снежных заносов дорожки, тротуары, подъездные пути к дому или гаражу. Ковш изготовлен из полипропилена и выдерживает мороз до -50 градусов. Лопата весит всего 2,25 кг, поэтому работа с ней долго не вызывает усталости. Глубокий ковш с высокими бортиками позволяет захватывать много снега, сокращая время уборки. Инструмент пригодится для расчистки городских дворов, скверов, площадок перед гаражами, дачных участков.

Преимущества

  • К ковшу из полипропилена не прилипает снег, что упрощает работу.
  • Окантовка из оцинкованной стали защищает кромку ковша от износа и облегчает уборку слежавшегося снега и наста.
  • Ребра жесткости увеличивают прочность ковша на изгиб при захвате большого количества снега.
  • Стальной черенок с покрытием из порошковой эмали устойчив к коррозии и долговечен.
  • Накладка из ПВХ на черенке обеспечивает надежный хват.
  • Дополнительная обрезиненная рукоятка уменьшает усталость при длительной работе.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега,полипропилен,540х375х1420мм,алюминиевый черенок,ПВХ накладка, LUXE Palisad (615685) - стоимость товара 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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