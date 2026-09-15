Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692)
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Характеристики
Описание товара Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692)
Лопата Palisad LUXE 61692 размером 475 x 400 x 1385 мм, с ковшом из поликарбоната и алюминиевым черенком в ПВХ-оплетке, предназначена для уборки снега. Позволяет быстро расчистить дорожку, тротуар, площадку перед подъездом или гаражом. Снег не налипает на гладкую глянцевую поверхность ковша, что упрощает и ускоряет уборку. Лопата пригодится владельцам автомобилей и дачных участков.
Преимущества
- Морозостойкость — лопату можно использовать при температуре до -60 °C.
- Прочность — ковш из поликарбоната, усиленный ребрами жесткости, выдерживает высокие ударные и изгибающие нагрузки.
- Надежность — алюминиевый черенок со стенками толщиной 1,2 мм устойчив к слому.
- Эффективность — благодаря заостренной усиленной кромке ковша лопатой можно убирать даже плотный слежавшийся снег.
- Эргономичность — черенок в ПВХ-оплетке удобно держать в руках, дополнительная рукоятка из морозостойкого полипропилена обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Лопата Palisad LUXE 61692 размером 475 x 400 x 1385 мм, с ковшом из поликарбоната и алюминиевым черенком в ПВХ-оплетке, предназначена для уборки снега. Позволяет быстро расчистить дорожку, тротуар, площадку перед подъездом или гаражом. Снег не налипает на гладкую глянцевую поверхность ковша, что упрощает и ускоряет уборку. Лопата пригодится владельцам автомобилей и дачных участков.
Преимущества
- Морозостойкость — лопату можно использовать при температуре до -60 °C.
- Прочность — ковш из поликарбоната, усиленный ребрами жесткости, выдерживает высокие ударные и изгибающие нагрузки.
- Надежность — алюминиевый черенок со стенками толщиной 1,2 мм устойчив к слому.
- Эффективность — благодаря заостренной усиленной кромке ковша лопатой можно убирать даже плотный слежавшийся снег.
- Эргономичность — черенок в ПВХ-оплетке удобно держать в руках, дополнительная рукоятка из морозостойкого полипропилена обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега,поликарбонат,475х400х1385мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61692)