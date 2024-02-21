Движок для уборки снега Сибин 421838
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%1 740 руб. 1 900 руб.
В наличии
Код товара: 349528
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 740 руб. -8%
1 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
755
Общая длина, мм
112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.12х0.75х0.05
Вес, кг.
3.58
Описание товара Движок для уборки снега Сибин 421838
Снеговой стальной движок СИБИН 750мм 421838 упрощает очистку большой территории от снега. Инструмент можно использовать для стоянок, придомовых участков.
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
755
Общая длина, мм
112
Страна производитель
Россия
Снеговой стальной движок СИБИН 750мм 421838 упрощает очистку большой территории от снега. Инструмент можно использовать для стоянок, придомовых участков.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Достоинства:
Комментарий:
Прочный скребок. Но сами не досмотрели, нет боковых бортиков. Сваливается снег
Достоинства:
Комментарий:
При небольшом усилии гнется в местах крепления болтами, ну а дальше регулярные выпрямления и т.д. Снег был свежий, средней тяжести. Вроде и помогла, но по сути одноразовая.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший движок для уборки снега, сделано качественно, удобный, лёгкий. Брали для уборки снега на ледовом катке. Всё устроило. Благодарность продавцу и изготовителю.
Движок для уборки снега Сибин 421838 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Движок для уборки снега Сибин 421838
Достоинства:
Комментарий:
Прочный скребок. Но сами не досмотрели, нет боковых бортиков. Сваливается снег
Достоинства:
Комментарий:
При небольшом усилии гнется в местах крепления болтами, ну а дальше регулярные выпрямления и т.д. Снег был свежий, средней тяжести. Вроде и помогла, но по сути одноразовая.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший движок для уборки снега, сделано качественно, удобный, лёгкий. Брали для уборки снега на ледовом катке. Всё устроило. Благодарность продавцу и изготовителю.