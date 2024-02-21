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Движок для уборки снега Сибин 421838 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Движок для уборки снега Сибин 421838

3 Отзывы
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Движок для уборки снега Сибин 421838
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 740 руб.  1 900 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Движок для уборки снега Сибин 421838
1 740 руб. -8%
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
755
Общая длина, мм
112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.12х0.75х0.05
Вес, кг.
3.58

Описание товара Движок для уборки снега Сибин 421838

Снеговой стальной движок СИБИН 750мм 421838 упрощает очистку большой территории от снега. Инструмент можно использовать для стоянок, придомовых участков.

Отзывы о товаре Движок для уборки снега Сибин 421838

Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Прочный скребок. Но сами не досмотрели, нет боковых бортиков. Сваливается снег
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
При небольшом усилии гнется в местах крепления болтами, ну а дальше регулярные выпрямления и т.д. Снег был свежий, средней тяжести. Вроде и помогла, но по сути одноразовая.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Роман Л

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший движок для уборки снега, сделано качественно, удобный, лёгкий. Брали для уборки снега на ледовом катке. Всё устроило. Благодарность продавцу и изготовителю.



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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
755
Общая длина, мм
112
Страна производитель
Россия
Описание
Снеговой стальной движок СИБИН 750мм 421838 упрощает очистку большой территории от снега. Инструмент можно использовать для стоянок, придомовых участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Светлана И.

Достоинства:


Комментарий:
Прочный скребок. Но сами не досмотрели, нет боковых бортиков. Сваливается снег
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
При небольшом усилии гнется в местах крепления болтами, ну а дальше регулярные выпрямления и т.д. Снег был свежий, средней тяжести. Вроде и помогла, но по сути одноразовая.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Роман Л

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший движок для уборки снега, сделано качественно, удобный, лёгкий. Брали для уборки снега на ледовом катке. Всё устроило. Благодарность продавцу и изготовителю.


Движок для уборки снега Сибин 421838 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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