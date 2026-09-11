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Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057)

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Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото 1
Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото 2
Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото 3
Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото 1
  • Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото 2
  • Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото 3
  • Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
4 760 руб.  5 913 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057)
4 760 руб. -19%
5 913 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NexTool
Тип товара
Лопаты
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х6
Вес, г.
700

Описание товара Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057)

Саперная лопата HUOHOU NEXTool Thunder Multi Functional Shovel NE20057 – многофункциональная лопата, которая включает в себя 7 основных функций для отдыха на природе: лопата, мотыга, молоток, топор, пила, нож и зажигалка. Согласитесь, выйти на природу с таким прибором будет гораздо удобнее и легче, потому что все эти инструменты не нужно брать по отдельности, что сэкономит вам место и облегчит сумку или рюкзак. Поверхность металлических функциональных частей прочная и гладкая, а также антикоррозийная. Ручка покрыта высокопрочным нейлоновым стекловолокном. Все детали выполнены качественно и не боятся износа.

Отзывы о товаре Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NexTool
Тип товара
Лопаты
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Страна производитель
Китай
Описание
Саперная лопата HUOHOU NEXTool Thunder Multi Functional Shovel NE20057 – многофункциональная лопата, которая включает в себя 7 основных функций для отдыха на природе: лопата, мотыга, молоток, топор, пила, нож и зажигалка. Согласитесь, выйти на природу с таким прибором будет гораздо удобнее и легче, потому что все эти инструменты не нужно брать по отдельности, что сэкономит вам место и облегчит сумку или рюкзак. Поверхность металлических функциональных частей прочная и гладкая, а также антикоррозийная. Ручка покрыта высокопрочным нейлоновым стекловолокном. Все детали выполнены качественно и не боятся износа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата складная Nextool Thunder, черная (NE20057) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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