Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%540 руб. 630 руб.
В наличии
Код товара: 575461
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540 руб. -14%
630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
280
Общая длина, см
91
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
88х28х10
Вес, г.
580
Описание товара Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка
Лопата автомобильная СИБИН 421850, предназначена для различных вспомогательных работ: освободить колеса застрявшего в снегу транспортного средства, расширить колею и т.д. Низкий вес благодаря использованию алюминиевого черенка и ковша из пластика. Рабочая кромка окантована алюминием, что увеличивает срок службы. Удобная, эргономичная форма рукоятки обеспечивает надежный хват и удобство в работе.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
280
Общая длина, см
91
Страна производитель
Россия
Лопата автомобильная СИБИН 421850, предназначена для различных вспомогательных работ: освободить колеса застрявшего в снегу транспортного средства, расширить колею и т.д. Низкий вес благодаря использованию алюминиевого черенка и ковша из пластика. Рабочая кромка окантована алюминием, что увеличивает срок службы. Удобная, эргономичная форма рукоятки обеспечивает надежный хват и удобство в работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, из нержавеющей стали, металлические
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические
Лопата автомобильная снеговая СИБИН АВТО-28 280мм пластиковая с алюминиевой планкой алюминиевый черенок V-ручка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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