Лопата для уборки снега Сибин 421835
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
пластик
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%510 руб. 531 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349531
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
пластик
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
37
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
51х38х14
Вес, г.
680
Описание товара Лопата для уборки снега Сибин 421835
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, без черенка, 500мм, синяя СИБИН 421835 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Материал рабочей части
пластик
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
нет
Ширина рабочей части, мм
500
Общая длина, см
37
Страна производитель
Россия
Снеговая пластиковая лопата с алюминиевой планкой, без черенка, 500мм, синяя СИБИН 421835 подойдет для быстрой очистки от снега большой площади. Конструкция черенка оптимальна для работы с глубокими сугробами или оперативной уборки свежевыпавшего снега.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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