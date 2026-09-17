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Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с

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Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 1
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 2
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 3
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 4
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 5
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 6
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 1
  • Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 2
  • Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 3
  • Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 4
  • Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 5
  • Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 6
  • Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
145
Общая длина, см
58
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
58х15х3
Вес, г.
620

Описание товара Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с

Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с

Отзывы о товаре Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
145
Общая длина, см
58
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - данный товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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