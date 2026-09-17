Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 745379
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Загружаем...
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Загружаем...
460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
145
Общая длина, см
58
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
58х15х3
Вес, г.
620
Описание товара Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
145
Общая длина, см
58
Страна производитель
Россия
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата саперная Мир Инструмента 61425, 145х190х580 мм, деревянный черенок в/с - данный товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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