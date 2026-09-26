Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586
Представляем вам полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком - незаменимый инструмент для всех, кто занимается садоводством и огородничеством. Этот полольник с легкостью справится с задачей удаления сорняков и малорослой растительности вокруг кустов и деревьев. Он имеет удобную длину 1380 мм, что позволяет работать в удобной для вас позиции, не нагибаясь. Радиусный наконечник обеспечивает более точную и аккуратную работу, а черенок из натуральной древесины делает использование инструмента комфортным и приятным на ощупь. Полольник РОСТОК - надежный помощник в саду и на огороде, который будет служить вам долгие годы.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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