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Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586

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Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586 - фото 1
Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полольник
  • Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586 - фото 1
  • Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613064
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Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Полольник
Вес, г.
800

Описание товара Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586

Представляем вам полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком - незаменимый инструмент для всех, кто занимается садоводством и огородничеством. Этот полольник с легкостью справится с задачей удаления сорняков и малорослой растительности вокруг кустов и деревьев. Он имеет удобную длину 1380 мм, что позволяет работать в удобной для вас позиции, не нагибаясь. Радиусный наконечник обеспечивает более точную и аккуратную работу, а черенок из натуральной древесины делает использование инструмента комфортным и приятным на ощупь. Полольник РОСТОК - надежный помощник в саду и на огороде, который будет служить вам долгие годы.

Отзывы о товаре Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Полольник
Описание
Представляем вам полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком - незаменимый инструмент для всех, кто занимается садоводством и огородничеством. Этот полольник с легкостью справится с задачей удаления сорняков и малорослой растительности вокруг кустов и деревьев. Он имеет удобную длину 1380 мм, что позволяет работать в удобной для вас позиции, не нагибаясь. Радиусный наконечник обеспечивает более точную и аккуратную работу, а черенок из натуральной древесины делает использование инструмента комфортным и приятным на ощупь. Полольник РОСТОК - надежный помощник в саду и на огороде, который будет служить вам долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полольник РОСТОК 185х50х1380 мм, радиусный с черенком 421586 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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