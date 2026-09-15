Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592
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Характеристики
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 613069
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
1400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.12х0.02
Вес, кг.
1
Описание товара Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592
Комбинированный плоскорез с черенком 120х180мм РОСТОК 421592 обеспечивает глубокую обработку почвы и позволяет не только срезать сорняки, но и рыхлить поверхность грядки. Рукоять имеет небольшой вес, что упрощает эксплуатацию инструмента.
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Бренд
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
1400
Страна производитель
Россия
Комбинированный плоскорез с черенком 120х180мм РОСТОК 421592 обеспечивает глубокую обработку почвы и позволяет не только срезать сорняки, но и рыхлить поверхность грядки. Рукоять имеет небольшой вес, что упрощает эксплуатацию инструмента.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Плоскорез РОСТОК 120х18х1400 мм, комбинированный с черенком 421592 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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