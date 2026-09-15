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Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм

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Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - фото 1
Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - фото 2
Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - фото 3
Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
370
  • Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - фото 1
  • Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - фото 2
  • Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - фото 3
  • Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
370
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х10х10
Вес, г.
315

Описание товара Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм

Мотыга РОСТОК 100 мм 39661 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть выполнена из прочной стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Деревянная рукоять удобно лежит в руке.

Отзывы о товаре Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
370
Страна производитель
Россия
Описание
Мотыга РОСТОК 100 мм 39661 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть выполнена из прочной стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Деревянная рукоять удобно лежит в руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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