Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
370
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 595759
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280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
370
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х10х10
Вес, г.
315
Описание товара Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм
Мотыга РОСТОК 100 мм 39661 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть выполнена из прочной стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Деревянная рукоять удобно лежит в руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
370
Страна производитель
Россия
Мотыга РОСТОК 100 мм 39661 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть выполнена из прочной стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Деревянная рукоять удобно лежит в руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 100мм - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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