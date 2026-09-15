Top.Mail.Ru
Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм - фото 1
Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
160
  • Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм - фото 1
  • Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х12
Вес, г.
360

Описание товара Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм

Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами. Применение: используется для рыхления почвы и прополки. Преимущества: быстрозажимной механизм Maxi для быстрой и легкой замены ручек, полотно изготовлено из нержавеющей стали, усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета. Полотно изготовлено из нержавеющей стали. Усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета.

Отзывы о товаре Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
сталь
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами. Применение: используется для рыхления почвы и прополки. Преимущества: быстрозажимной механизм Maxi для быстрой и легкой замены ручек, полотно изготовлено из нержавеющей стали, усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета. Полотно изготовлено из нержавеющей стали. Усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным механизмом, 160мм - купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...