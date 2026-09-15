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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая

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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 1
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 2
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 3
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 4
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 5
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 6
Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Количество зубцов рыхлителя
3
Общая длина, мм
390
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 1
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 2
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 3
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 4
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 5
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 6
  • Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Количество зубцов рыхлителя
3
Общая длина, мм
390
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х14х8
Вес, г.
400

Описание товара Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая

Мотыга-рыхлитель РОСТОК 145x75x390 мм, лопатка+3 зуба, гнутая, с деревянной ручкой 39627 Садовый инструмент РОСТОК - простота и надежность в сочетании с высоким качеством исполнения.

Отзывы о товаре Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Количество зубцов рыхлителя
3
Общая длина, мм
390
Страна производитель
Россия
Описание
Мотыга-рыхлитель РОСТОК 145x75x390 мм, лопатка+3 зуба, гнутая, с деревянной ручкой 39627 Садовый инструмент РОСТОК - простота и надежность в сочетании с высоким качеством исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 зуба гнутая - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 300 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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