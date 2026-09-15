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Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм

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Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм
250 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Размеры в упаковке, см
16х16х14
Вес, г.
270

Описание товара Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм

Мотыжка садовая RACO изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и имеет трапециевидный профиль, что обеспечивает оптимальную работу на разных типах грунта. Быстрозажимной механизм позволяет быстро и удобно менять рабочие элементы, а ширина лезвия в 160 мм обеспечивает ровный и глубокий разрыхлительный процесс. Эта садовая мотыжка от RACO - идеальный выбор для профессиональных садоводов и любителей садоводства, которые ценят надежность и долговечность инструмента.

Отзывы о товаре Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Описание
Мотыжка садовая RACO изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и имеет трапециевидный профиль, что обеспечивает оптимальную работу на разных типах грунта. Быстрозажимной механизм позволяет быстро и удобно менять рабочие элементы, а ширина лезвия в 160 мм обеспечивает ровный и глубокий разрыхлительный процесс. Эта садовая мотыжка от RACO - идеальный выбор для профессиональных садоводов и любителей садоводства, которые ценят надежность и долговечность инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профиль, с быстрозажимным механизмом, 160мм - стоимость товара 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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