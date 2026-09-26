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Мотыжка садовая RACO, лезвие лепесток, с быстрозажимным механизмом, 2 зубца, 70мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыжка садовая RACO, лезвие лепесток, с быстрозажимным механизмом, 2 зубца, 70мм

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Мотыжка садовая RACO, лезвие лепесток, с быстрозажимным механизмом, 2 зубца, 70мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611832
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Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Размеры в упаковке, см
21х11х7
Вес, г.
260

Описание товара Мотыжка садовая RACO, лезвие лепесток, с быстрозажимным механизмом, 2 зубца, 70мм

Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами. Применение: используется для рыхления почвы и прополки. Преимущества: быстрозажимной механизм Maxi для быстрой и легкой замены ручек, долговечная углеродистая сталь, полотно изготовлено из штампованной стали, остро заточено и имеет защитное покрытие зеленого цвета, сердцеобразное лезвие, долговечная углеродистая сталь. Полотно изготовлено из штампованной стали, остро заточено и имеет защитное покрытие зеленого цвета. Сердцеобразное лезвие.

Отзывы о товаре Мотыжка садовая RACO, лезвие лепесток, с быстрозажимным механизмом, 2 зубца, 70мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Описание
Серия ручного инструмента с быстро зажимным механизмом – это широкий ассортимент качественной продукции с эргономичным дизайном для эффективной обработки почвы и ухода за газонами. Применение: используется для рыхления почвы и прополки. Преимущества: быстрозажимной механизм Maxi для быстрой и легкой замены ручек, долговечная углеродистая сталь, полотно изготовлено из штампованной стали, остро заточено и имеет защитное покрытие зеленого цвета, сердцеобразное лезвие, долговечная углеродистая сталь. Полотно изготовлено из штампованной стали, остро заточено и имеет защитное покрытие зеленого цвета. Сердцеобразное лезвие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка садовая RACO, лезвие лепесток, с быстрозажимным механизмом, 2 зубца, 70мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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