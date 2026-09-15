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Мотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA 421519, 90х160х580мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA 421519, 90х160х580мм

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Мотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA 421519, 90х160х580мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
полукруглое
Ширина, мм
160
Общая длина, мм
580
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA 421519, 90х160х580мм
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
полукруглое
Ширина, мм
160
Общая длина, мм
580
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х16х10
Вес, г.
540

Описание товара Мотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA 421519, 90х160х580мм

Прямая мотыжка GRINDA PROLine 421519 необходима для прополки, рыхления и аэрации почвы при садово-огородных работах. Для удобства оператора предусмотрена деревянная ручка. Рабочая часть выполнена из высококачественной стали, что в сочетании с защитным покрытием рукоятки обеспечивает длительный эксплуатационный период.

Отзывы о товаре Мотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA 421519, 90х160х580мм




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
полукруглое
Ширина, мм
160
Общая длина, мм
580
Страна производитель
Китай
Описание
Прямая мотыжка GRINDA PROLine 421519 необходима для прополки, рыхления и аэрации почвы при садово-огородных работах. Для удобства оператора предусмотрена деревянная ручка. Рабочая часть выполнена из высококачественной стали, что в сочетании с защитным покрытием рукоятки обеспечивает длительный эксплуатационный период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA 421519, 90х160х580мм - по цене 600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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