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Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583

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Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полольник
Материал рабочей части
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Полольник
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х14х12
Вес, г.
180

Описание товара Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583

Петлеобразный полольник РОСТОК 115x24 мм 421583 помогает удалить сорняки путем глубокой подрезки их корневой системы. Рабочая часть выполнена из прочной и устойчивой к деформации стали. Покрытие порошковой краской обеспечивает продолжительный срок службы и защиту от коррозии.

Отзывы о товаре Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Полольник
Материал рабочей части
сталь
Страна производитель
Россия
Описание
Петлеобразный полольник РОСТОК 115x24 мм 421583 помогает удалить сорняки путем глубокой подрезки их корневой системы. Рабочая часть выполнена из прочной и устойчивой к деформации стали. Покрытие порошковой краской обеспечивает продолжительный срок службы и защиту от коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583 - стоимость товара 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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