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Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664)

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Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) - фото 1
Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) - фото 2
Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
570
  • Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) - фото 1
  • Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) - фото 2
  • Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664)
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
570
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х12х7
Вес, г.
365

Описание товара Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664)

Бороздовичок с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 65мм РОСТОК 39664 помогает быстрее и качественнее, чем другой инструмент, сформировать борозды на грядах. Удобная рукоятка и небольшой вес подойдут каждому садоводу.

Отзывы о товаре Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
Сердцевидная
Ширина, мм
65
Общая длина, мм
570
Страна производитель
Россия
Описание
Бороздовичок с деревянной ручкой, ширина рабочей части - 65мм РОСТОК 39664 помогает быстрее и качественнее, чем другой инструмент, сформировать борозды на грядах. Удобная рукоятка и небольшой вес подойдут каждому садоводу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная рукоятка, (39664) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 300 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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