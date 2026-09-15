Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм
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Характеристики
Описание товара Мотыжка GRINDA, сердцевидное лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм
Инвентарь для обработки почвы Grinda представляет собой надежный и удобный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем саду или огороде. Этот рыхлитель оснащен тремя зубцами, изготовленными из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность при работе с почвой. Ширина рабочей части составляет 150 мм, что позволяет обрабатывать значительные площади с минимальными усилиями. Инструмент имеет эргономичную деревянную рукоятку, которая обеспечивает комфортный захват и снижает утомляемость рук при длительном использовании. Общая длина изделия составляет 250 мм, что делает его удобным для различных видов садовых работ, будь то рыхление, аэрация или прополка. Бренд Grinda известен качеством и надежностью своей продукции, и этот инвентарь для обработки почвы не является исключением. Вы можете быть уверены, что он справится с любой задачей и прослужит вам долгие годы.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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