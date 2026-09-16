Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131)
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Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 723256
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310 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х8
Вес, г.
200
Описание товара Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131)
Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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