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Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131)

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Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х8
Вес, г.
200

Описание товара Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131)

Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.

Отзывы о товаре Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421131) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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