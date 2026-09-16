Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614)
Инвентарь для обработки почвы РОСТОК Садовые Инструменты – это надежный помощник для садоводов и огородников, который облегчит уход за растениями и позволит поддерживать ваш участок в идеальном состоянии. Рабочая часть инструмента выполнена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность при использовании. С шириной 200 мм, этот инструмент покрывает оптимальную площадь поверхности, что делает его идеальным для рыхления и обработки почвы. Общая длина инструмента составляет 405 мм, что обеспечивает комфортное использование и минимизирует физическую нагрузку при работе. Эргономичная рукоятка из древесины прекрасно лежит в руке, обеспечивая удобство и надежный захват, предотвращая скольжения даже при длительных нагрузках. Бренд Росток известен своим вниманием к качеству и долговечности своей продукции, поэтому вы можете быть уверены в надежности этого садового инструмента.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 з...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х50 мм 421567
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитБороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПолольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 250 мм, прямое лезвие, нержавеющая сталь,...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитМотыга из нержавеющий стали РОСТОК 200х50 мм 421568
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитВилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитНабор для ухода за комнатными растениями GRINDA 3 предмета, (8-4...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитМотыжка PROLine с деревянной ручкой, GRINDA 421521, 40х110х250мм
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614)