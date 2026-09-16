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Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614)

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Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614) - фото 1
Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614) - фото 2
Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
10
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
405
  • Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614) - фото 1
  • Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614) - фото 2
  • Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614)
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
10
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
405
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х9
Вес, г.
380

Описание товара Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614)

Инвентарь для обработки почвы РОСТОК Садовые Инструменты – это надежный помощник для садоводов и огородников, который облегчит уход за растениями и позволит поддерживать ваш участок в идеальном состоянии. Рабочая часть инструмента выполнена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность при использовании. С шириной 200 мм, этот инструмент покрывает оптимальную площадь поверхности, что делает его идеальным для рыхления и обработки почвы. Общая длина инструмента составляет 405 мм, что обеспечивает комфортное использование и минимизирует физическую нагрузку при работе. Эргономичная рукоятка из древесины прекрасно лежит в руке, обеспечивая удобство и надежный захват, предотвращая скольжения даже при длительных нагрузках. Бренд Росток известен своим вниманием к качеству и долговечности своей продукции, поэтому вы можете быть уверены в надежности этого садового инструмента.

Отзывы о товаре Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
10
Ширина, мм
200
Общая длина, мм
405
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы РОСТОК Садовые Инструменты – это надежный помощник для садоводов и огородников, который облегчит уход за растениями и позволит поддерживать ваш участок в идеальном состоянии. Рабочая часть инструмента выполнена из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность при использовании. С шириной 200 мм, этот инструмент покрывает оптимальную площадь поверхности, что делает его идеальным для рыхления и обработки почвы. Общая длина инструмента составляет 405 мм, что обеспечивает комфортное использование и минимизирует физическую нагрузку при работе. Эргономичная рукоятка из древесины прекрасно лежит в руке, обеспечивая удобство и надежный захват, предотвращая скольжения даже при длительных нагрузках. Бренд Росток известен своим вниманием к качеству и долговечности своей продукции, поэтому вы можете быть уверены в надежности этого садового инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39614) - по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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