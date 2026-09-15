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Мотыжка GRINDA, прямое лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыжка GRINDA, прямое лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм

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Мотыжка GRINDA, прямое лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
158
Общая длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595760
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мотыжка GRINDA, прямое лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм
370 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
158
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х7
Вес, г.
200

Описание товара Мотыжка GRINDA, прямое лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм

Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и удобный инструмент, идеально подходящий для ухода за садом и огородом. Рукоятка изготовлена из высококачественного дерева, обеспечивающего комфортное использование и прочный захват. Рабочая часть выполнена из прочной стали, что гарантирует долговечность и эффективность в работе. С шириной 158 мм и общей длиной 250 мм, этот инструмент легко справляется с различными садовыми задачами. Рыхлитель оснащен тремя зубцами, которые позволяют эффективно разрыхлять почву, улучшая её аэрацию и обеспечивая идеальные условия для роста растений. Бренд Grinda известен своей надежностью и качеством, поэтому этот инвентарь станет незаменимым помощником в вашем саду.

Отзывы о товаре Мотыжка GRINDA, прямое лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
158
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и удобный инструмент, идеально подходящий для ухода за садом и огородом. Рукоятка изготовлена из высококачественного дерева, обеспечивающего комфортное использование и прочный захват. Рабочая часть выполнена из прочной стали, что гарантирует долговечность и эффективность в работе. С шириной 158 мм и общей длиной 250 мм, этот инструмент легко справляется с различными садовыми задачами. Рыхлитель оснащен тремя зубцами, которые позволяют эффективно разрыхлять почву, улучшая её аэрацию и обеспечивая идеальные условия для роста растений. Бренд Grinda известен своей надежностью и качеством, поэтому этот инвентарь станет незаменимым помощником в вашем саду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка GRINDA, прямое лезвие, 3 зубца, из углеродистой стали с деревянной ручкой, 250мм - по цене 370 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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