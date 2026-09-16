Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
275
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 723267
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
350 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х8х3
Вес, г.
150
Описание товара Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)
Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
80
Общая длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Вилка посадочная GRINDA 275 мм, углеродистая сталь, деревянная ручка, (8-421219) - стоимость товара 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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