Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
170
Общая длина, мм
1380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 613048
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
170
Общая длина, мм
1380
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.13х0.11
Вес, г.
845
Описание товара Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571
Широкая мотыга с черенком РОСТОК 170х45x1380 мм 421571 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть выполнена из прочной углеродистой стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Деревянный черенок удобно лежит в руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитСовок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (420...
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитСовок посадочный RACO 360 мм, узкий, пластмассовая ручка, (4207-...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитМотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитКорнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ру...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, дере...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитГрабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ру...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитРыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКорнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручк...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямо...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 270 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, сердц...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитМотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревян...
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
170
Общая длина, мм
1380
Страна производитель
Россия
Широкая мотыга с черенком РОСТОК 170х45x1380 мм 421571 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть выполнена из прочной углеродистой стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Деревянный черенок удобно лежит в руке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571