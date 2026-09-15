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Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571

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Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 1
Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 2
Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 3
Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 4
Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 5
Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 6
Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
170
Общая длина, мм
1380
  • Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 1
  • Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 2
  • Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 3
  • Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 4
  • Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 5
  • Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 6
  • Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
170
Общая длина, мм
1380
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.13х0.11
Вес, г.
845

Описание товара Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571

Широкая мотыга с черенком РОСТОК 170х45x1380 мм 421571 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть выполнена из прочной углеродистой стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Деревянный черенок удобно лежит в руке.

Отзывы о товаре Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
170
Общая длина, мм
1380
Страна производитель
Россия
Описание
Широкая мотыга с черенком РОСТОК 170х45x1380 мм 421571 пригодится для обработки почвы и ухода за садовыми растениями. С ее помощью можно избавляться от сорняков, окучивать грядки, формировать клумбы. Рабочая часть выполнена из прочной углеродистой стали, устойчивой к деформации. Покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Деревянный черенок удобно лежит в руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга с черенком РОСТОК 170х45х1380 мм 421571 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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