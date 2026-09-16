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Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111)

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Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х3
Вес, г.
180

Описание товара Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111)

Инвентарь для обработки почвы Grinda - это надежный и качественный инструмент, который станет отличным помощником в садово-огородных работах. Рабочая часть изделия выполнена из прочной стали, что гарантирует высокую износостойкость и долговечность. Ширина рабочей части составляет 85 мм, что обеспечивает оптимальную эффективность при обработке почвы. Инструмент имеет общую длину 290 мм, позволяя удобно работать даже в труднодоступных местах. Рукоятка выполнена из натурального дерева, что не только придает инструменту элегантный внешний вид, но и обеспечивает комфортный и надежный хват. Бренд Grinda известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, поэтому вы можете быть уверены в надежности этого инвентаря.

Отзывы о товаре Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda - это надежный и качественный инструмент, который станет отличным помощником в садово-огородных работах. Рабочая часть изделия выполнена из прочной стали, что гарантирует высокую износостойкость и долговечность. Ширина рабочей части составляет 85 мм, что обеспечивает оптимальную эффективность при обработке почвы. Инструмент имеет общую длину 290 мм, позволяя удобно работать даже в труднодоступных местах. Рукоятка выполнена из натурального дерева, что не только придает инструменту элегантный внешний вид, но и обеспечивает комфортный и надежный хват. Бренд Grinda известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, поэтому вы можете быть уверены в надежности этого инвентаря.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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