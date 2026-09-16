Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111)
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Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 723225
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550 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х3
Вес, г.
180
Описание товара Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111)
Инвентарь для обработки почвы Grinda - это надежный и качественный инструмент, который станет отличным помощником в садово-огородных работах. Рабочая часть изделия выполнена из прочной стали, что гарантирует высокую износостойкость и долговечность. Ширина рабочей части составляет 85 мм, что обеспечивает оптимальную эффективность при обработке почвы. Инструмент имеет общую длину 290 мм, позволяя удобно работать даже в труднодоступных местах. Рукоятка выполнена из натурального дерева, что не только придает инструменту элегантный внешний вид, но и обеспечивает комфортный и надежный хват. Бренд Grinda известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, поэтому вы можете быть уверены в надежности этого инвентаря.
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
85
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Инвентарь для обработки почвы Grinda - это надежный и качественный инструмент, который станет отличным помощником в садово-огородных работах. Рабочая часть изделия выполнена из прочной стали, что гарантирует высокую износостойкость и долговечность. Ширина рабочей части составляет 85 мм, что обеспечивает оптимальную эффективность при обработке почвы. Инструмент имеет общую длину 290 мм, позволяя удобно работать даже в труднодоступных местах. Рукоятка выполнена из натурального дерева, что не только придает инструменту элегантный внешний вид, но и обеспечивает комфортный и надежный хват. Бренд Grinda известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, поэтому вы можете быть уверены в надежности этого инвентаря.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Совок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421111) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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