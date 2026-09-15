Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
60
Общая длина, мм
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 611829
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Загружаем...
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500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
60
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х7
Вес, г.
261
Описание товара Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм
Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм Ручной садовый инвентарь в классическом исполнении радует глаз и приятно лежит в руке. Применяется для рыхления небольших участков почвы и подрезания корней растений. Преимущества: рабочая часть из высококачественной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием, и увеличивающим срок службы изделия, ударопрочная эргономичная рукоятка.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
60
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм Ручной садовый инвентарь в классическом исполнении радует глаз и приятно лежит в руке. Применяется для рыхления небольших участков почвы и подрезания корней растений. Преимущества: рабочая часть из высококачественной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием, и увеличивающим срок службы изделия, ударопрочная эргономичная рукоятка.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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