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Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм

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Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
60
Общая длина, мм
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
60
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х7
Вес, г.
261

Описание товара Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм

Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм Ручной садовый инвентарь в классическом исполнении радует глаз и приятно лежит в руке. Применяется для рыхления небольших участков почвы и подрезания корней растений. Преимущества: рабочая часть из высококачественной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием, и увеличивающим срок службы изделия, ударопрочная эргономичная рукоятка.

Отзывы о товаре Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
металл
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
60
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм Ручной садовый инвентарь в классическом исполнении радует глаз и приятно лежит в руке. Применяется для рыхления небольших участков почвы и подрезания корней растений. Преимущества: рабочая часть из высококачественной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием, и увеличивающим срок службы изделия, ударопрочная эргономичная рукоятка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка садовая RACO STANDARD, прямое лезвие, 3 зубца, 320мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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