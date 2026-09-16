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Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113)

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Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
58
Общая длина, мм
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723222
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
58
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х6х3
Вес, г.
140

Описание товара Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113)

Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113)

Отзывы о товаре Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
58
Общая длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421113) - стоимость товара 550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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