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Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490)

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Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723273
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х5
Вес, г.
160

Описание товара Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490)

Корнеудалитель RACO 4207-53490 обеспечивает легкое удаление сорняков с ветвистой корневой системой. Рабочая поверхность выполнена из штампованной стали для  долгого срока службы инструмента. Отверстие на рукоятке предназначено для подвешивания корнеудалителя на время хранения.

Отзывы о товаре Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490)




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Характеристики
Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Корнеудалитель RACO 4207-53490 обеспечивает легкое удаление сорняков с ветвистой корневой системой. Рабочая поверхность выполнена из штампованной стали для  долгого срока службы инструмента. Отверстие на рукоятке предназначено для подвешивания корнеудалителя на время хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корнеудалитель RACO Standard, 330 мм, закаленная сталь, (4207-53490) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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