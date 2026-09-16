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Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146)

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Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146) - фото 1
Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
  • Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146) - фото 1
  • Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х5
Вес, г.
220

Описание товара Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146)

Корнеудалитель Grinda 8-421146_z01, используется для удаления сорняков с развитой стержневой корневой системой. Применяется для рыхления почвы вокруг растений и удаления сорняков. Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.

Отзывы о товаре Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Корнеудалитель Grinda 8-421146_z01, используется для удаления сорняков с развитой стержневой корневой системой. Применяется для рыхления почвы вокруг растений и удаления сорняков. Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146) - купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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