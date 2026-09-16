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Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)

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Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х10х9
Вес, г.
600

Описание товара Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)

Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)

Отзывы о товаре Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Страна производитель
Китай
Описание
Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517) - стоимость товара 600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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