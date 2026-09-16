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Совок посадочный RACO 360 мм, узкий, пластмассовая ручка, (4207-53483) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный RACO 360 мм, узкий, пластмассовая ручка, (4207-53483)

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Совок посадочный RACO 360 мм, узкий, пластмассовая ручка, (4207-53483)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
195
Общая длина, мм
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723230
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Совок посадочный RACO 360 мм, узкий, пластмассовая ручка, (4207-53483)
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
195
Общая длина, мм
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х4х3
Вес, г.
170

Описание товара Совок посадочный RACO 360 мм, узкий, пластмассовая ручка, (4207-53483)

Инвентарь для обработки почвы Raco сочетает в себе высокое качество и удобство в использовании. С общей длиной 360 мм и шириной рабочей части 195 мм, этот инструмент идеально подходит для выполнения различных садовых задач. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и надежность при работе с почвой. Пластиковая рукоятка создает комфортный захват и уменьшает усталость рук даже при длительном использовании. Бренд Raco известен своим вниманием к деталям и качеству, что делает этот инвентарь отличным выбором для садоводов и профессионалов.

Отзывы о товаре Совок посадочный RACO 360 мм, узкий, пластмассовая ручка, (4207-53483)




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Характеристики
Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
195
Общая длина, мм
360
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Raco сочетает в себе высокое качество и удобство в использовании. С общей длиной 360 мм и шириной рабочей части 195 мм, этот инструмент идеально подходит для выполнения различных садовых задач. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и надежность при работе с почвой. Пластиковая рукоятка создает комфортный захват и уменьшает усталость рук даже при длительном использовании. Бренд Raco известен своим вниманием к деталям и качеству, что делает этот инвентарь отличным выбором для садоводов и профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный RACO 360 мм, узкий, пластмассовая ручка, (4207-53483) - стоимость товара 460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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