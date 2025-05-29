Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%830 руб. 1 370 руб.
В наличии
Код товара: 613051
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
830 руб. -39%
1 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
385
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х16х10
Вес, кг.
1.24
Описание товара Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595
Ротационный 4-х дисковый культиватор РОСТОК 421595 удобен при обработке земли перед посадкой растений. Также упрощает прополку, улучшает аэрацию почвы. Конструкция предназначена для работы с мягкими почвами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
385
Страна производитель
Россия
Ротационный 4-х дисковый культиватор РОСТОК 421595 удобен при обработке земли перед посадкой растений. Также упрощает прополку, улучшает аэрацию почвы. Конструкция предназначена для работы с мягкими почвами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
неплохой культиватор для рыхлой почвы, но столько замечаний про тупой нож (просто полоса). Приходится точить. Производитель мог бы давно отреагировать на замечания потребителей и получать " отлично" !
Достоинства:
Комментарий:
Был такой. Траву косит хорошо. Води туда-сюда. Пользуюсь ими уже лет 30!!! Это уже пятый. Надо заточить с двух сторон напильником. Быстрее чем мотыгой.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все в норме,а как будет в работе покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, быстро зачистила от травы довольно большой участок, конечно нужно приложить небольшое усилие так как земля не везде рыхлая, скобу муж заточил с двух сторон и стало вообще отлично
Достоинства:
Комментарий:
Взяли по рекомендации, говорят не заменимая вещь, облегчает работу на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Удельная штука очень удобно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Сварен хорошо, но нож тупой,надо точить.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, классный, выполняет свои функции 100 %
Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595 - этот товар вы можете купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595
Достоинства:
Комментарий:
неплохой культиватор для рыхлой почвы, но столько замечаний про тупой нож (просто полоса). Приходится точить. Производитель мог бы давно отреагировать на замечания потребителей и получать " отлично" !
Достоинства:
Комментарий:
Был такой. Траву косит хорошо. Води туда-сюда. Пользуюсь ими уже лет 30!!! Это уже пятый. Надо заточить с двух сторон напильником. Быстрее чем мотыгой.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все в норме,а как будет в работе покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, быстро зачистила от травы довольно большой участок, конечно нужно приложить небольшое усилие так как земля не везде рыхлая, скобу муж заточил с двух сторон и стало вообще отлично
Достоинства:
Комментарий:
Взяли по рекомендации, говорят не заменимая вещь, облегчает работу на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Удельная штука очень удобно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Сварен хорошо, но нож тупой,надо точить.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, классный, выполняет свои функции 100 %