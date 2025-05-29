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Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595

8 Отзывы
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Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595 - фото 1
Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
385
  • Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595 - фото 1
  • Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
830 руб.  1 370 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595
830 руб. -39%
1 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
385
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х16х10
Вес, кг.
1.24

Описание товара Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595

Ротационный 4-х дисковый культиватор РОСТОК 421595 удобен при обработке земли перед посадкой растений. Также упрощает прополку, улучшает аэрацию почвы. Конструкция предназначена для работы с мягкими почвами.

Отзывы о товаре Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой культиватор для рыхлой почвы, но столько замечаний про тупой нож (просто полоса). Приходится точить. Производитель мог бы давно отреагировать на замечания потребителей и получать " отлично" !
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Был такой. Траву косит хорошо. Води туда-сюда. Пользуюсь ими уже лет 30!!! Это уже пятый. Надо заточить с двух сторон напильником. Быстрее чем мотыгой.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все в норме,а как будет в работе покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, быстро зачистила от травы довольно большой участок, конечно нужно приложить небольшое усилие так как земля не везде рыхлая, скобу муж заточил с двух сторон и стало вообще отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Взяли по рекомендации, говорят не заменимая вещь, облегчает работу на даче.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Удельная штука очень удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Сварен хорошо, но нож тупой,надо точить.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
АНАСТАСИЯ Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, классный, выполняет свои функции 100 %



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
385
Страна производитель
Россия
Описание
Ротационный 4-х дисковый культиватор РОСТОК 421595 удобен при обработке земли перед посадкой растений. Также упрощает прополку, улучшает аэрацию почвы. Конструкция предназначена для работы с мягкими почвами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой культиватор для рыхлой почвы, но столько замечаний про тупой нож (просто полоса). Приходится точить. Производитель мог бы давно отреагировать на замечания потребителей и получать " отлично" !
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Был такой. Траву косит хорошо. Води туда-сюда. Пользуюсь ими уже лет 30!!! Это уже пятый. Надо заточить с двух сторон напильником. Быстрее чем мотыгой.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
пришло все в норме,а как будет в работе покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, быстро зачистила от травы довольно большой участок, конечно нужно приложить небольшое усилие так как земля не везде рыхлая, скобу муж заточил с двух сторон и стало вообще отлично
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Взяли по рекомендации, говорят не заменимая вещь, облегчает работу на даче.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Удельная штука очень удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Сварен хорошо, но нож тупой,надо точить.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
АНАСТАСИЯ Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, классный, выполняет свои функции 100 %


Культиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595 - этот товар вы можете купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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