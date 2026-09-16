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Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203)

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Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203) - фото 1
Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203) - фото 2
Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1170
  • Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203) - фото 1
  • Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203) - фото 2
  • Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203)
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.2х0.13
Вес, кг.
1.6

Описание товара Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203)

Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и эффективный инструмент для садоводов и огородников, идеально подходящий для выполнения различных задач по уходу за почвой. Рабочая часть, изготовленная из прочной стали, обеспечивает долговечность и износостойкость инструмента, гарантируя качественную обработку даже самых твердых грунтов. Ширина рабочей части составляет 83 мм, что позволяет осуществлять точные и аккуратные манипуляции. Общая длина изделия — 1170 мм, обеспечивая удобное и эргономичное использование, минимизируя нагрузку на позвоночник и суставы во время работы. Рукоятка из алюминия отличается легкостью и прочностью, она устойчива к коррозии, что значительно увеличивает срок службы инвентаря. Торговая марка Grinda славится своей приверженностью к качеству и инновациям, благодаря чему данный инструмент станет незаменимым помощником на вашем садовом участке. Ideal для формирования грядок, рыхления почвы и удаления сорняков, инвентарь Grinda сделает ваш труд более продуктивным и комфортным.

Отзывы о товаре Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
83
Общая длина, мм
1170
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и эффективный инструмент для садоводов и огородников, идеально подходящий для выполнения различных задач по уходу за почвой. Рабочая часть, изготовленная из прочной стали, обеспечивает долговечность и износостойкость инструмента, гарантируя качественную обработку даже самых твердых грунтов. Ширина рабочей части составляет 83 мм, что позволяет осуществлять точные и аккуратные манипуляции. Общая длина изделия — 1170 мм, обеспечивая удобное и эргономичное использование, минимизируя нагрузку на позвоночник и суставы во время работы. Рукоятка из алюминия отличается легкостью и прочностью, она устойчива к коррозии, что значительно увеличивает срок службы инвентаря. Торговая марка Grinda славится своей приверженностью к качеству и инновациям, благодаря чему данный инструмент станет незаменимым помощником на вашем садовом участке. Ideal для формирования грядок, рыхления почвы и удаления сорняков, инвентарь Grinda сделает ваш труд более продуктивным и комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удалитель сорняков телескопический GRINDA CYCLONE-T, длина 980 - 1170 мм, алюминиевый корпус, пластиковая D-образная рукоятка, PROLine (423203) - по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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