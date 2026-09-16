Top.Mail.Ru
Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621)
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
310

Описание товара Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621)

Инвентарь для обработки почвы от бренда Raco сочетает в себе качество и удобство использования. Рабочая часть изделия выполнена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность в эксплуатации. С шириной 120 мм, инструмент идеально подходит для выполнения разнообразных задач на садовом участке, включая рыхление и подготовку почвы к посадке. Общая длина инструмента составляет 240 мм, что делает его удобным для работы и хранения. Эргономичная рукоятка из пластика обеспечивает комфортный захват и снижает усталость рук при продолжительной работе. Этот инвентарь станет надежным помощником для любого садовода, стремящегося к идеальному состоянию своего участка.

Отзывы о товаре Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы от бренда Raco сочетает в себе качество и удобство использования. Рабочая часть изделия выполнена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность в эксплуатации. С шириной 120 мм, инструмент идеально подходит для выполнения разнообразных задач на садовом участке, включая рыхление и подготовку почвы к посадке. Общая длина инструмента составляет 240 мм, что делает его удобным для работы и хранения. Эргономичная рукоятка из пластика обеспечивает комфортный захват и снижает усталость рук при продолжительной работе. Этот инвентарь станет надежным помощником для любого садовода, стремящегося к идеальному состоянию своего участка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621) - стоимость товара 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...