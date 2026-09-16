Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621)
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 723265
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830 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
310
Описание товара Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621)
Инвентарь для обработки почвы от бренда Raco сочетает в себе качество и удобство использования. Рабочая часть изделия выполнена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность в эксплуатации. С шириной 120 мм, инструмент идеально подходит для выполнения разнообразных задач на садовом участке, включая рыхление и подготовку почвы к посадке. Общая длина инструмента составляет 240 мм, что делает его удобным для работы и хранения. Эргономичная рукоятка из пластика обеспечивает комфортный захват и снижает усталость рук при продолжительной работе. Этот инвентарь станет надежным помощником для любого садовода, стремящегося к идеальному состоянию своего участка.
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Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
120
Общая длина, мм
240
Страна производитель
Китай
Инвентарь для обработки почвы от бренда Raco сочетает в себе качество и удобство использования. Рабочая часть изделия выполнена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность в эксплуатации. С шириной 120 мм, инструмент идеально подходит для выполнения разнообразных задач на садовом участке, включая рыхление и подготовку почвы к посадке. Общая длина инструмента составляет 240 мм, что делает его удобным для работы и хранения. Эргономичная рукоятка из пластика обеспечивает комфортный захват и снижает усталость рук при продолжительной работе. Этот инвентарь станет надежным помощником для любого садовода, стремящегося к идеальному состоянию своего участка.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Конус посадочный RACO Traditional, для рассады, со шкалой, (4233-53621) - стоимость товара 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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